Regionali: Falasca (Più Europa), anziché scandalizzarci per battuta Gomorra lavoriamo contro la criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le polemiche scoppiate in seguito alla diffusione dello spot elettorale di Ciro Attanasio, candidato nelle liste napoletane di Più Campania in Europa, che rievoca le frasi di Gomorra, oggi a parlare è il vicesegretario nazionale Piercamillo Falasca, che prende posizione in merito alla vicenda ma soprattutto risponde a chi ha aspramente criticato la scelta comunicativa di Attanasio. ''In questi giorni - ha spiegato Piercamillo Falasca - qualcuno ha criticato la comunicazione personale di un nostro candidato, che ha usato provocatoriamente una battuta di Gomorra. Le provocazioni riescono o non riescono, ma tali restano. Gomorra è solo un film. Anziché scandalizzarci per le battute, dovremmo invece riflettere su cosa fare concretamente per battere la criminalità organizzata: ad esempio, legalizzare le droghe leggere, che sono un vero e proprio bancomat per le mafie. Le liste di Più Campania in Europa sono composte da professionisti, amministratori locali, lavoratori e attivisti di partito, tutti espressione della migliore società campana, quella che vogliamo portare nelle istituzioni. Non tutti possono dire lo stesso", ha concluso.(Ren)