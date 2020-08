Abruzzo: su ripartenza scuola sindacati impegnati ad affrontare le emergenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giornata intensa quella di ieri di Cgil, Cisl, Uil e Snals dedicata alle emergenze in Abruzzo alla vigilia della riapertura delle scuole. Al centro dei lavori trasporti, edilizia scolastica ed organici. In due incontri separati è stato fatto il punto della situazione. Nel primo, convocato alla presenza dei componenti del tavolo operativo (rappresentanti della Regione e degli Enti locali, della Protezione civile, della Croce rossa, dei genitori e degli studenti) si è discusso sulla situazione relativa all'edilizia scolastica, ai trasporti e al protocollo sanitario da attuare nelle scuole. Nel secondo, svoltosi tra le organizzazioni sindacali, i dirigenti degli Atp (Ambiti territoriali) provinciali e il direttore dell'Usr (Ufficio scolastico regionale) si è fatto il punto sulla situazione relativa all'organico aggiuntivo attribuito all'Abruzzo, che verrà a sua volta ripartito tra diversi territori. "Il quadro che ne viene fuori, a distanza di meno di una settimana dalla ripresa delle attività didattiche e a circa due settimane dall'inizio delle elezioni, è fortemente preoccupante - commentano i sindacati -. Dall'incontro non sono emerse risposte puntuali come da tempo richiedono inascoltate le scriventi organizzazioni sindacali su tutti i temi. In particolare, tra i punti di criticità che sono stati evidenziati c'è quello dei trasporti". (segue) (Gru)