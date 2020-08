Regionali: Ciarambino (M5s), centrodestra cavallo di Troia per Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cinque anni di disastri al governo della Campania e dopo altri cinque in lockdown. Un decennio di presenza pessima da governatore e inutile da capo della sua finta opposizione, che oggi torna buona a Salvini solo per farne il suo personale cavallo di Troia e provare a insediare nella massima istituzione della nostra regione i principali nemici di Napoli, della Campania e del Sud". Lo ha affermato in una nota Valeria Ciarambino che ha aggiunto: "Si ritiri prima che i nostri cittadini lo mandino via insieme a chi, in tanti anni, ha riservato a noi tutti solo offese e disprezzo e ora vuole riempirci di inceneritori. Chi ama questa terra non può consentirlo". Quindi ha concluso: "Apriamo gli occhi contro chi vuole portarci i nemici in casa. E facciamo lo stesso sullo squallido mercato di nomi e voti che De Luca, Mastella, De Mita e Pomicino hanno rimesso in piedi. In Campania non entreranno gli amici di Salvini, così come non torneranno i protagonisti della Prima Repubblica. La maggioranza dei campani non ha ancora deciso. Siamo in tanti, ribaltiamo questo risultato e impediamo a questa gente di mettere piede a casa nostra". (Ren)