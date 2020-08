Regionali: Cammarano (M5s), procura indaghi su manifesto fascista apparso nel Salernitano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cammarano ha aggiunto: "Ritengo sia un chiaro segnale di quanto una certa destra abbia perso di vista il proprio obiettivo richiamando un'epoca storica ormai passata, puntando a rievocare maleodoranti figure della storia che poco hanno a che fare con la politica di oggi, con la visione di Paese ed in particolare di Regione Campania per il futuro quinquennio 2020 al 2025". E quindi: "L'ultima trovata di Fd'I non ha fatto altro che sottolineare come le altre forze in campo siano un "accrocchio" di comitati d'affari e uomini e donne ancora convinti che fare politica significhi fare un manifesto più grande, imbrattare le città con affissioni abusive (vedi Pontecagnano Faiano) e allusive. La nostra è una Repubblica nata dalla Resistenza che nessuno può o deve mettere in ombra per sterili e mortificanti motivi elettorali". (Ren)