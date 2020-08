Scuola: Rivellini (Fd'I), governo e Regione Campania lasciano i presidi da soli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivellini ha aggiunto: "In questa vicenda c'è un colpevole ritardo del governo, dovuto non solo all'incapacità dei 5 Stelle e del ministro Azzolina ma anche a quella della peggior sinistra che in Campania cerca di sfruttare la situazione in termini propagandistici, proponendo soluzioni ridicole come per gli screening per gli insegnanti su base volontaria e l'acquisto dei termo scanner, forse per elargire altre mance elettorali prima del voto". Quindi Rivellini ha concluso: "Spero che i cittadini si ricordino di tutto queste nelle urne, alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi, punendo duramente chi li ha traditi". (Ren)