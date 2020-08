Campania: Salvini, arroganza incredibile non volevano farci entrare al Covid center

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Incredibile come siano stati buttati milioni di euro ed è incredibile l’arroganza di chi ritiene che un ospedale pubblico siano casa loro perché dg ci ha detto non entrate. Suolo pubblico, ospedale pubblico, università pubblica, soldi pubblici: noi siamo andati senza la sua sgradevole compagnia a documentare come siano stati buttati denari dei contribuenti". Lo ha detto Matteo Salvini dopo la visita al Covid center di Salerno: "La differenza con ospedale in Fiera a Milano è totale: tutti soldi privati, con struttura inaugurata, medici e pazienti. Questi soldi pubblici per una struttura pubblica che non ha mai visto né un medico né un paziente. Giudicate voi il modello De Luca: spero che qualche Procura indaghi su come siano stati spesi questi soldi. Poi vorremmo sapere perché secondo la direzione generale non potevamo entrare, forse avevano qualcosa da nascondere”. (Ren)