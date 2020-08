Regionali: Odierna (Lega), utilizzare risorse Mes per presidi sanitari in ogni scuola della Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un presidio sanitario in ogni scuola per la prevenzione al Covid–19 ma non solo”. Lo ha chiesto Sebastiano Odierna, candidato al consiglio regionale della Campania con Lega Salvini, in provincia di Salerno. “Il primo passo da compiere in materia sanitaria e scolastica è quello di predisporre un presidio sanitario permanente nelle scuole, non solo per l’emergenza Covid-19 ma anche per assistere gli studenti affetti da ogni tipo di problematica.La scuola riparte se si mette a punto un piano complessivo, un progetto per l’intero sistema di istruzione che vada anche oltre l’emergenza. Se per la sanità regionale abbiamo assistito al tracollo del sistema tra tagli e riduzioni, lo stesso errore non deve essere commesso per la scuola. Senza investimenti la scuola non può ripartire". (segue) (Ren)