Regionali: Caldoro, candidati sconosciuti prendono migliaia di voti sfruttando il bisogno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo stati a vedere uno scandalo nazionale: un centro Covid non aperto. Abbiamo chiesto al direttore di accompagnarci, ha detto che non poteva farlo: ha avuto qualche telefonata. Sono affezionato a sedi politiche, a confronto e non al pensiero unico. Libertà che deve esserci a Salerno. Sono passato a guardare comitati di candidati sconosciuti che prendono migliaia di voti. Ho pensato, visti tanti tabelloni e delle file: saranno supermercati? Lì c’è chi compra e chi vende. Illudono sul bisogno". Lo ha detto il candidato del centrodestra Stefano Caldoro durante l'inaugurazione della nuova sede della Lega a Salerno. (Ren)