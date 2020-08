Regionali: Salvini, da dg Covid Salerno atteggiamento feudale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stefano è fin troppo educato su atteggiamento direttore generale. Come se fosse casa sua, in una struttura pubblica non ti puoi permettere di dire non entri. Questo è feudalesimo, non è democrazia. Noi siamo andati lo stesso. Mattoni come quando ti fregano copertoni dell’auto, questa è l’immagine della Campania di De Luca". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini durante l'inaugurazione della nuova sede del partito a Salerno. (Ren)