Regionali: Mazzoni (Campania Libera), Salvini male informato, centrodestra subalterno a estremisti

- "Salvini, che è male informato dai suoi compagni di strada in Campania, non sa neppure che la Regione ha già approvato e fatto partire un piano per la riqualificazione e la rigenerazione urbana del litorale domitio-flegreo, con progetti che mettono insieme finanziamenti pubblici e privati per lo sviluppo turistico, dello sport e del tempo libero nei nostri territori", prosegue Mazzoni. "Fatti concreti, non chiacchiere". Lo ha dichiarato Erminia Mazzoni, candidata con Campania Libera: "Nei prossimi anni lavoreremo per rilanciare il settore turistico stremato dalla crisi Covid, attraverso investimenti e creando nuova occupazione, insieme con le istituzioni, le imprese e le organizzazioni sindacali, invece di fare solo mera speculazione politica raccontando bugie agli elettori. Ancora una volta stupisce la totale subordinazione politica del centrodestra campano all'estremismo fanfarone di chi non sa nulla della nostra terra e, anzi, con le sue azzardate dichiarazioni, deprime la promozione turistica della Campania". (Ren)