Sardegna: fabbrica Rwm, la Regione chiede la convocazione tavolo tecnico al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tavolo interministeriale con il governo per scongiurare il licenziamento di lavoratori della fabbrica Rwm di Domusmovas. Lo chiedono gli assessori al Lavoro e all'Industria della Regione Sardegna, Alessandra Zedda e Anita Pili. Il tavolo tecnico, secondo le due esponenti dell'esecutivo sardo, è necessario per per porre al vaglio di tutti i soggetti coinvolti le possibili soluzioni per sbloccare le attività produttive dello stabilimento che produce esplosivi. "Tale situazione – sottolineano gli assessori Zedda e Pili – è fonte di preoccupazione poiché il licenziamento dei lavoratori interesserebbe una zona della Sardegna, il Sulcis Iglesiente, già fortemente provata dalle crisi industriali del settore dell'alluminio e caratterizzata da un indice di povertà e disoccupazione tra i più alti d'Italia". "Rispetto alla vicenda – concludono le esponenti della Giunta Solinas – chiediamo celerità di intervento da parte del governo al fine di garantire tutela occupazionale per tante famiglie e una ripresa economica del territorio". (Rin)