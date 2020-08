Campania: Borrelli (Verdi), crollo costone su spiaggia a Ischia conferma pericoli dovuti all'abusivismo edilizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella mattinata di oggi a Ischia vi è stato l'ennesimo crollo di una parte del costone che sovrasta la spiaggia di Cava dell'Isola, nel comune di Forio.Sul posto è intervenuto l'ufficio tecnico del comune di Forio che ha confermato l'inibizione di un grosso tratto di spiaggia, di due terrazzi e della struttura alberghiera costruita sul costone". Lo ha denunciato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che in una nota ha spiegato: "Questo smottamento che segue quello del 17 agosto e quello di giugno conferma l'instabilità di questa zona, instabilità dovuta prevalentemente all'abusivismo edilizio, portato avanti per fini speculativi. Se non vi sarà un ripristino dello stato originario del costone la situazione non potrà che peggiorare". (segue) (Ren)