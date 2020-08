Napoli: Forza Italia nomina Antonio Sbrescia vicecoordinatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore di Forza Italia della provincia di Napoli Antonio Pentangelo ha nominato oggi Antonio Sbrescia, già coordinatore di Forza Italia di Sant'Anastasia (Na), vice coordinatore del partito berlusconiano per la provincia di Napoli. Si occuperà dell'attività di riorganizzazione e rilancio del partito in Campania ed in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Pentangelo ha dichiarato: "All'amico Antonio, certo che il suo rinnovato impegno costituirà un importante valore aggiunto all'attività di crescita e affermazione del partito alle prossime competizioni elettorali, vanno i nostri più sentiti auguri di buon lavoro". (Ren)