Abruzzo: su ripartenza scuola sindacati impegnati ad affrontare le emergenze (3)

- Sugli organici, infine, secondo le organizzazioni sindacali "la distribuzione dei fondi nazionali finalizzati all'organico aggiuntivo per la regione Abruzzo risulta insufficiente, come da noi più volte sottolineato. Ricordiamo che alla nostra Regione sono stati attribuiti in totale 17.366.798 euro, che sono stati poi ripartiti a livello provinciale in base al numero degli alunni ed alle richieste delle scuole. Tali richieste, però, con le risorse attuali rischiano di rimanere in larga parte inevase: dei circa 2.000 posti in più, richiesti dalle istituzioni scolastiche, solo il 40 per cento potranno essere coperti". (Gru)