Campania: Casciello (FI), richiesta dell'Anci smaschera inefficienza De Luca e governo su scuole (2)

- Casciello, tra i fondatori dell'associazione Voce Libera, ha spiegato: "Si sta tentando di nascondere l'insipienza dei proclami del presidente De Luca che aveva garantito la ripresa in presenza delle attività didattiche in Campania il 14 settembre ma è chiara la preoccupazione che lo stesso giorno stabilito per il via delle scuole, tra turnazioni, spazi inadeguati, banchetti che arriveranno solo a fine ottobre (nel migliore dei casi), venga inevitabilmente segnato dal caos più totale nelle scuole campane. Ed il centrosinistra è terrorizzato che così facendo il voto del 20 e 21 settembre si rivelerà un disastro". Quindi ha concluso: "Finita la stagione dei lanciafiamme e delle sceneggiate serve concretezza e capacità di Governo cose che il centrosinistra sta dimostrando di non avere". (Ren)