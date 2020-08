Sardegna: Coldiretti, vendemmia 2020 promette qualità e una ripresa della quantità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una produzione di circa 472mila ettolitri di vino rispetto ai 363mila dello scorso anno. Sono le previsioni di Assoenologi elaborate da Coldiretti sulla vendemmia 2020 in Sardegna che è già partita da una settimana con bianchi e spumanti. Una vendemmia che, secondo Coldiretti, si prospetta positiva dal punto di vista qualitativo e migliore dal punto di vista quantitativo rispetto alle ultime annate. A fine settimana partirà anche il vermentino con circa 10 giorni di anticipo rispetto alla media. La produzione di vino, secondo la Coldiretti sarà "la più alta delle ultime quattro annate (dal 2017 in poi) ma sotto la media degli ultimi 10 anni: dal 2009 al 2018 la media è stata di 516.536 ettolitri. Un sensibile incremento si registra in particolare nel Nord Sardegna, duramente colpito dalle gelate nel 2019, mentre una leggera riduzione ci sarà quest'anno nel Nuorese e in provincia di Oristano". A livello nazionale la produzione è stimata attorno ai 45 milioni di ettolitri in calo di circa il 5 per cento rispetto allo scorso anno. Secondo un'analisi Coldiretti si prospetta una sfida all'ultimo acino con i cugini francesi per il primato mondiale. In Francia la produzione di vino è stimata fra 44,7 e 45,7 milioni di ettolitri secondo il Servizio statistica e le previsioni del ministero dell'agricoltura d'Oltralpe, mentre in Spagna si stimano fra 43 e i 44 milioni di ettolitri. (segue) (Rin)