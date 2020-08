Abruzzo: a Pescara "Parole e musica a fior d’acqua" con l’attrice Franca Minnucci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo che Franca Minnucci interpreterà domani sera alle ore 21 sulla Golena Nord del fiume Pescara, all'altezza dell'approdo "L'Ancora", è da ritenere un inno all'amore e alla bellezza, in musica e versi "scritti sull'acqua". Il monologo che verrà recitato dalla Minnucci decanta un elemento essenziale per la nostra città, appunto l'acqua, perché Pescara vive e si nutre d'acqua: è infatti semplice l'associazione con il nostro mare e il nostro fiume, e la Minnucci infatti cura il testo e le musiche di un monologo appassionato, in uno scenario fluviale scelto non a caso. Ci saranno anche brani musicali e canzoni che racconteranno l'acqua alternandosi ai testi poetici di d'Annunzio e di altri autori. Al fianco della Minnucci ci saranno la voce stupenda di Candida D'Aurelio, accompagnata dal maestro Francesco Maranzino, che canterà canzoni bellissime tutte legate al fiume, oltre a Marzio Maria Cimini, che introdurrà e racconterà la rappresentazione e lo skipper Oberdan Caposano che condurrà l'interprete provenendo dalle acque della Pescara. (Gru)