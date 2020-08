Napoli: Borrelli (Verdi), il mare di Posillipo sporcato da chiazze scure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una chiazza marrone che compare in mare ogni giorno praticamente dal 10 agosto". Lo ha denunciato il consigliere regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che in una nota ha spiegato: "Questa estate il mare a Posillipo ha rappresentato un serissimo problema, abbiamo ricevuto numerosissime segnalazioni ed abbiamo richiesto altrettanti interventi di verifica. A volte il problema è dovuto a degli scarichi illeciti, altre all' inciviltà dei bagnanti e dei proprietari delle barche che gettano ogni tipo di immondizia in mare, in altri rari casi invece si tratta di fenomeni naturali". E dunque ha aggiunto: "Innanzitutto chiederemo alla guardia costiera di intensificare i controlli dei natanti nell'area di Posillipo perché bisogna evitare che vi siano sversamenti dalle barche ed inoltre, soprattutto per quanto riguardo l'episodio in questione, richiederemo uno screening di tutti gli scarichi perché è evidente che qualcosa non va in questo senso. Bisogna fare in modo di intervenire tempestivamente appena si ricevono delle segnalazioni". (Ren)