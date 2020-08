Regionali: Gallucci (Noi Campani), saremo voce degli ultimi in amministrazione De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza Covid ci consegna una realta' difficile , sia dal punto di vista economico che umano. Le divergenze tra le varie fasce sociali si accentuano . C'e' bisogno di idee e di azioni a livello regionale. Noi Campani entra in in campo con una proposta progettuale che parte dal miglioramento delle condizioni di vivibilita' degli irpini. C'e' bisogno di investire risorse nei servizi e nell'assistenza alla persona, nella eliminazione delle barriere architettoniche, nella costruzione di una rete di trasporti che facilitino i collegamenti con le aree piu' interne della provincia irpina. Rilanciare l'economia attraverso incentivi per le piccole e medie imprese creando modelli di reddito sostenibili nell'agricoltura e nell'artigianato". Lo ha detto il candidato Mafalda Gallucci della lista Noi Campani. (Ren)