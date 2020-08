Regionali: Odierna (Lega), utilizzare risorse Mes per presidi sanitari in ogni scuola della Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Odierna ha aggiunto: "Va predisposto un presidio sanitario in ogni scuola, in modo che ci sia una vigilanza sanitaria costante. Si potrebbe persino pensare di utilizzare parte delle risorse del Mes nel comparto sanità per questa finalità legata alla sicurezza nelle scuole". Quindi ha concluso: "Con il progetto Aid di assistenza scolastica avevamo già previsto anni fa l’introduzione all’interno delle scuole di figure professionali, come gli infermieri e gli operatori sociosanitari, a supporto di educatrici e maestre che non serviranno solo alla prevenzione di COVID-19, ma anche al controllo dei bambini con problemi di cronicità, diabetici, asmatici, epilettici e con altre disabilità. Va pensata oggi la scuola del domani”. (Ren)