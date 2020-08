Pescara: Gdf, impresa di volantinaggio operava con 90 lavoratori in nero o irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Pescara, a margine di complesse indagini che hanno già portato alla denuncia di tre persone per l'ingente frode fiscale di oltre 800.000 euro, perpetrata attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, hanno scoperto un'impresa operante nel settore del volantinaggio, la quale utilizzava personale assunto in nero o in modo irregolare. Mediante una capillare ricostruzione dei flussi finanziari, infatti, le Fiamme Gialle hanno accertato come l'impresa di distribuzione dei volantini si sia avvalsa per anni di 32 lavoratori "in nero", retribuiti con un compenso di 3,15 euro l'ora ed attinti anche tra le fasce sociali più deboli; nonché di 58 lavoratori irregolari per i quali è stata appurata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato continuativo in luogo di quello occasionale, certificato nella contabilità aziendale. Per coprire le somme corrisposte in nero ai lavoratori, nel tempo circa 800.000 euro, l'impresa aveva fatto ricorso ad un'ingegnosa quanto perniciosa architettura fraudolenta, consistente nel simulare la concessione in appalto dei servizi di distribuzione a due imprese compiacenti, mere entità di comodo, le quali fatturavano i corrispettivi inesistenti, ma omettevano, ovviamente, di dichiarare i compensi al Fisco e di versare le imposte dovute. (segue) (Gru)