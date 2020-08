Regionali: movimento Terra, chi inquina si candida con De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una nuova ombra colpisce il carrozzone del governatore Pd. Stavolta si tratta di una sostenitrice della lista di Mastella (quando si dice il rinnovamento!), Maria Rosaria Della Rocca, dirigente Arpac indagata e rinviata a giudizio per falso e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta sulla Fonderia Pisano relativa agli illeciti che sarebbero stati commessi durante i controlli previsti per gli impianti in questione. A denunciare questo ennesimo scandalo una delle storiche realtà di base del nostro territorio, l'associazione Salute e Vita tramite una nota del suo portavoce Lorenzo Forte". Così in una nota il movimento ambientalista Terra in merito alla candidatura di Maria Rosaria Della Rocca, dirigente Aepac candidata nelle liste del governatore in carica. "Ci uniamo anche noi alle richieste dei comitati che pretendono il ritiro di una candidatura - prosegue la nota - che è uno schiaffo in faccia alle operaie e agli operai così come a tutta la cittadinanza di Salerno. La Salerno da cui lo sceriffo delle fritture proviene e che, dietro alle luminarie di Natale, nasconde storie di sopraffazione e di malapolitica che questa terra non merita. Il 20 e il 21 settembre scegliamo di cambiare, scegliamo la nostra terra", conclude il movimento ecologista che correrà alle prossime elezioni. (Ren)