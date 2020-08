Campania: Ciarambino (M5s), trasformeremo ospedale Piedimonte Matese (Ce) in vero Dea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha aggiunto: "Nel mese di agosto con una semplice delibera del direttore generale priva di efficacia hanno fatto diventare Dea anche Piedimonte Matese solo sulla carta, senza cambiare neanche il piano ospedaliero, la cui revisione deve essere autorizzata dal Ministero della Salute (per l'ultimo piano autorizzato ci sono volute 4 bozze e 4 anni)". Quindi ha spiegato: "Con i fondi stanziati dal governo durante l'emergenza De Luca ha previsto per Piedimonte solo pochi lavori sul pronto soccorso esistente per differenziare i percorsi covid da quelli ordinari. E' così che intende trasformarlo in un Dea di 1 livello? Un Dea di 1 livello è un ospedale moderno ed efficiente, capace di una risposta tempestiva nelle emergenze più complesse". Dunque ha concluso: "Questo deve fare chi rappresenta una comunità, non certo fare spot elettorali sulla pelle delle persone, bensì lavorare con serietà". (Ren)