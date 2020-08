Campania: Caldoro, soldi buttati per Covid center, servono risposte serie per sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Salvini e la Lega a Salerno. Qui uno scandalo nazionale con i soldi sprecati per un ospedale Covid mai partito. Un prefabbricato inagibile. Risorse pubbliche buttate vie". Così Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania, che è stato al Ruggi di Salerno con il leader leghista. Caldoro ha aggiunto: "Servono risposte serie per tutelare la salute. Altri, con il clan politico e familiare, pensano agli appalti". Sulla questione relativa ai controlli e sulla replica del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, Caldoro ha detto: "Enzo Napoli mi risponde? Chi, il maggiordomo? Andiamo sui fatti: De Luca è stato ultimo a partire con i controlli negli aeroporti. Milano e Roma hanno, in tempo, tutelato la salute. Da noi i cittadini di rientro sono andati in giro senza test. Questa si chiama epidemia colposa". (Ren)