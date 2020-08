Coronavirus: Esposito (Lega), Campania seconda regione per contagi testimonia incapacità De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Campania è in questo periodo, purtroppo, la seconda regione per contagi da covid19. L'incapacità e gli sprechi perpetrati da De Luca e dai suoi negli scorsi mesi stanno portando a risultati, ahinoi, scontati. È tempo di restituire la nostra Regione ad amministratori seri e capaci". Lo ha dichiarato in una nota Maurizio Esposito, candidato con la Lega alle prossime elezioni regionali nella circoscrizione napoletana. (Ren)