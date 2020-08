Sardegna: yacht in fiamme al largo di Capo Comino, salve le 17 persone a bordo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mezzi militari hanno avvistato una zattera di salvataggio vicino alla nave in fiamme, ma senza nessuno a bordo. Sono scattate così le ricerche in mare e solo alle 11 Porto Cervo Radio informava la sala operativa della Guardia costiera che gli occupanti della Lady Mm avevano comunicato al centro radio di aver abbandonato la nave, di stare bene e di dirigersi verso la costa sarda a bordo di un tender a motore. Il tender, intercettato dalla Guardia costiera, è stato scortato fino al porto di Siniscola dove le diciassette persone sono state soccorse dai militari e dal 118. Sono in corso gli accertamenti di rito per accertare le cause dell'incendio. (Rin)