Olbia: schianto nella notte, muore un motociclista a Pittulongu

- Un 18enne di Golfo Aranci è morto nella notte in un incidente stradale avvenuto alle 4.30 nella strada che porta a Pittulongu (Olbia). Il ragazzo, a bordo della sua motocicletta, per cause ancora da accertare, ha tamponato un'auto che lo precedeva nella quale viaggiavano quattro ragazzi. L'urto è stato violentissimo ed il 18enne è rimasto incastrato nel lunotto della vettura. Immediati i soccorsi: l'équipe medica del 118, intervenuta sul posto, non ha potuto far altro che constatare la morte del giovane. I rilievi sono stati svolti dalla polizia stradale. (Rin)