Coronavirus: Sapignoli (Lega), grazie a pagliacciate di De Luca impennata contagi in Campania

- "Se la Regione Campania è ormai, dati alla mano, la seconda regione per contagi da covid19 lo si deve al folklore ed alle pagliacciate di questi mesi del presidente De Luca, oltre alle scelte, al vaglio della magistratura, scellerata in tema di ospedali covid". Lo ha dichiarato in una nota Simona Sapignoli, coordinatrice della Lega di Napoli: "La folla di ieri al presidio ospedaliero al Frullone ed i risultati dei test che molti cittadini ci segnalano non arrivino affatto entro le 48 ore sono sintomatici di un disastro sanitario in corso, ad opera di De Luca. I campani meritano di più ed è tempo di mandare a casa questa sinistra incapace e disastrosa per la nostra terra. Invertiamo la rotta". (Ren)