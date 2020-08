Abruzzo: cala il sipario sulla 50ma edizione della Mostra artigianato artistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oromania gioelli di Pescara di Mario Marroncelli e Simona Pili, Giuseppe di Iorio di Chieti, Luigi Valentini di Giulianova, Giampaolo Di Mattia di Manoppello, Arago Design di Pescara con Cesare Grosso di Rapino, Stefania Battistella di Lanciano, Milva Barisano di Tufillo e Martina Diodato e Oromania gioielli di Pescara. Sono questi gli otto vincitori del concorso nazionale "Manufatto celebrativo dei 50 anni della Mostra dell'artigianato artistico abruzzese" che sono stati premiati in occasione della cerimonia di chiusura dell'annuale rassegna regionale che si è tenuta dal 1 agosto a Guardiagrele (Chieti). Premiati anche i curatori della mostra, Adriana Gandolfi per l'omaggio all'oreficeria abruzzese, antropologa e storica dell'arte orafa, Pamela De Nardis e Angelo Bucci. Ottimo riscontro per l'esposizione artistica, come ha sottolineato il presidente dell'Ente mostra, Gianfranco Marsibilio, "Molti i visitatori giunti anche da fuori regione", afferma, "con 12 mila partecipanti ai quattro webinar in programma durante la mostra. Ogni opera ha suscitato emozioni uniche e i risultati sono andati oltre le più rosee aspettative. Il successo di questa mostra non ci soddisfa ma ci spinge a fare meglio per valorizzare l'artigianato abruzzese. Il 50mo anniversario per noi non è un punto di arrivo ma un punto di partenza per onorare tutte le edizioni a seguire", ha concluso Marsibilio ringraziando i collaboratori che hanno contribuito alla buona riuscita della kermesse. Presenti alla cerimonia di chiusura il sindaco di Guardiagrele, Simone Dal Pozzo, Vincenzo Mezzanotte della Fondazione Banco di Napoli, Savino Saraceni, presidente della Cna Abruzzo e Francesco Carullo, presidente regionale di Cna Artistico e Tradizionale. (segue) (Gru)