Coronavirus: Gorga (Campania Libera), utilizzare Mes per medicina scolastica

- Clelia Gorga, candidata al consiglio regionale della Campania con la civica Campania Libera, in riferimento al servizio di medicina scolastica ha affermato in una nota: "Andrebbe riattivato in tutte le scuole per garantire ad alunni, famiglie e personale scolastico, una ripresa dell'anno scolastico in sicurezza, senza rincorrere soluzioni stravaganti e illusorie. Pensare che alunni di sei anni possano stare cinque ore in classe con la mascherina è irrealistico. Così come, sono certa, risulterà difficile garantire il distanziamento in aula". Quindi ha aggiunto: "E' la prevenzione che può fare la differenza. E i presidi sanitari all'interno delle scuole possono assolvere questo compito". (segue) (Ren)