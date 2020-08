Regionali: Ciarambino (M5s), 50 per cento dei campani non vota, invito a sostenerci contro sistema De Luca-Caldoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faccio appello agli indecisi - ha aggiunto Ciarambino - agli sfiduciati da anni di gestione Caldoro e De Luca che ha premiato una ristretta casta a scapito del merito e della trasparenza. E faccio appello agli elettori del centrodestra e del centrosinistra che pensano di non recarsi alle urne, giustamente delusi da chi li ha governati in questi dieci anni. Votate per noi, aiutateci a scardinare una volta per tutte questo sistema, a ripulirla dai corrotti, a ripristinare la legalità e a ricostruire questa terra meravigliosa. Siamo l'unica vera speranza e l'unica alternativa agli impresentabili, ai nomi imbarazzanti, ai professionisti delle poltrone, a chi entrerà nelle istituzioni solo per curare interessi di parte. Riprendiamoci la Campania e togliamola dalle mani di chi continuerà a usarla come proprio personale bancomat", ha concluso la candidata del Movimento 5 stelle. (Ren)