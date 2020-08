Sardegna: 14 milioni per la ripresa dei servizi degli asili nido, via libera dal Cipe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Sardegna, grazie alla decisione del Cipe, potrà utilizzare 14 milioni di euro per i servizi di cura per l'infanzia per la fascia d'età 0-3 anni, per finanziare interventi a sostegno dei nidi colpiti duramente dagli effetti negativi dell'emergenza sanitaria. Lo annuncia il governatore Christian Solinas: "Un programma che si inserisce in una cornice di interventi a tutto campo - ha dichiarato il presidente della Regione - che abbiamo portato avanti per garantire ai sardi una ripartenza che non lasci nessuno indietro. Sviluppo economico, lavoro e famiglia sono pilastri che abbiamo il dovere di sostenere e su cui poggia il futuro della nostra Isola". (segue) (Com)