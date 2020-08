Abruzzo: cala il sipario sulla 50ma edizione della Mostra artigianato artistico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra ha avuto, quest'anno, una formula rinnovata che ha consentito di rendere visibile l'esposizione ai visitatori che non sono potuti arrivare in Abruzzo. L'Ente mostra ha, infatti, realizzato un tour virtuale della mostra che permette all'utente di visitare le stanze dedicate all'arte che, quest'anno, ospitano 5 artisti invitati a raccontare il loro punto di vista sul "Rapporto tra uomo e natura". Inoltre sono visibili tre istallazioni presenti nello spazio espositivo: "La seconda vita delle cose", "Il mare di plastica" e "Maiella Madre." È stato attivato, inoltre, un sistema di e-commerce gestito dall'Ente per la vendita online dei manufatti. Un progetto di digitalizzazione che ha concesso una valida alternativa alla mostra. Per garantire una maggiore sicurezza in ottemperanza alle misure obbligatorie di contenimento del Covid-19, gli ingressi alla struttura sono stati contingentati. (Gru)