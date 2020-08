Coronavirus: Rivellini (Fd'I), assembramenti al Cardarelli, è questa la "Campania in mani sicure" del governatore?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da giorni mi arrivano, quasi quotidianamente, segnalazioni di assembramenti dei pazienti in attesa di un day ospital all'ospedale Cardarelli di Napoli". Così Enzo Rivellini, candidato alle elezioni regionali in Campania per Fratelli d'Italia. "Le persone sono esposte continuamente a situazioni con rischio contagio - ha proseguito Rivellini - proprio all'interno degli ospedali, dove la salute e la sicurezza dovrebbero essere sempre garantite. Le scelte scellerate sulla Sanità, portate avanti dall'amministrazione uscente, hanno prodotto questa situazione di sovraffollamento, in un momento critico per il Paese. Oggi chi deve recarsi in ospedale per un semplice esame rischia di tornarsene a casa con il Covid. La fermezza ed il rigore invocati dallo sceriffo sono slogan già dimenticati che hanno lasciato spazio all'approssimazione che è ormai sotto gli occhi di tutti", ha concluso l'esponente di Fd'I. (Ren)