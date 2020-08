Sardegna: da Regione via libera alla riqualificazione del comprensorio sciistico del Bruncuspina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro dell'incontro anche la riqualificazione dello "Sporting club" del Monte Spada e la nuova destinazione d'uso che spetterà al Comune individuare. In questo caso è emersa la disponibilità da parte dell'assessorato di finanziare i lavori di carattere emergenziale finalizzati a fermarne lo stato di decadenza, il cui degrado rischia di rendere l'infrastruttura non più riqualificabile né appetibile per un nuovo uso. Il Comune, previa presentazione della progettazione definitiva, potrà quindi fare richiesta per ottenere il finanziamento necessario alla rimozione dell'amianto dalla copertura della struttura, stimato in 500 mila euro, e ai conseguenti interventi di messa in sicurezza. L'incontro di questa mattina segue il sopralluogo avvenuto lo scorso anno alla presenza anche degli assessori dell'Ambiente Gianni Lampis e del Turismo Gianni Chessa, e le interlocuzioni avvenute in questi giorni tra la Regione e il comune di Fonni, orientate a recuperare, ammodernare e rendere fruibile una incompiuta simbolo del nuorese. (segue) (Rin)