Napoli: scoperti con abiti falsi e 6mila tra cd e dvd taroccati, due denunciati

- Ieri mattina gli agenti dell’ufficio prevenzione generale della questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in vico Molino due persone con alcuni borsoni che uscivano da uno stabile e che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi velocemente a bordo di due motocicli. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati ed hanno rinvenuto all’interno dei borsoni 4000 cd e 2050 dvd risultati contraffatti; inoltre, dal controllo effettuato in un appartamento dell'edificio da cui erano usciti, hanno sequestrato 250 capi di abbigliamento contraffatti di note “griffe”. Due napoletani di 44 e 19 anni già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati per ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per aver violato la normativa sulla protezione del diritto d’autore poiché detenevano materiale privo di contrassegno Siae; inoltre, sono stati sanzionati per mancato uso del caso protettivo e perché sprovvisti di copertura assicurativa. (Ren)