Campania: Borrelli (Verdi), preoccupazione dopo furto a sede Croce Rossa a Cercola (Na)

- "Lo scorso 19 agosto la sede dei volontari della Croce Rossa di Cercola hanno trovato la propria sede devastata da ignoti che hanno distrutto arredi e portato via divise e dispositivi di protezione. Un atto assolutamente vergognoso". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: "Abbiamo appreso la notizia dalla pagina Facebook del sindaco di Cercola. Come lui siamo molto preoccupati che chi ha portato via le divise possa utilizzarle impropriamente per intrufolarsi nelle case dei cittadini sfruttando l'emergenza covid, quindi chiediamo a tutti di essere molto prudenti". Borrelli ha concluso: "Ai volontari della Croce Rossa va tutta la nostra solidarietà, ci auguriamo che chi ha commesso questo ignobile gesto possa essere presto individuato e denunciato". (Ren)