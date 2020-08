Sardegna: a Barisardo mascherine anti Covid obbligatorie tutto il giorno anche all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mascherine obbligatorie 24 ore su 24, anche all'aperto. E' quanto dispone un'ordinanza del sindaco di Barisardo, in Ogliastra, Ivan Mameli. La decisione è stata preso dopo un vertice straordinario convocato nei giorni scorsi a Tortolì e a cui hanno preso parte tutti i sindaci ogliastrini. L'ordinanza del primo cittadino di Barisardo resterà in vigore fino al 7 settembre. La mascherina protettiva andrà utilizzata per tutta la giornata anche all'aperto, nei locali pubblici, chioschi in spiaggia, bar, ristoranti ma anche in strade, piazze e vie quando non sia possibile rispettare il distanziamento di un metro. Il Comune ha disposto anche la sospensione di tutte le manifestazioni di spettacolo, intrattenimenti musicali e ha invitato i gestori di attività commerciali a intensificare le operazione di igienizzazione e sanificazione di ambienti e superfici. (Rin)