Napoli: Borrelli (Verdi), ancora emergenza rifiuti per le strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non accenna a scemare la problematica relativa all'invasione di ingombranti e rifiuti nelle strade di Napoli". Lo ha fatto sapere in una nota il consigliere regionale campano dei Verdi-Europa verde, Francesco Emilio Borrelli, il quale ha spiegato che sono aumentate "in maniera esponenziale" le segnalazioni inviategli dai i cittadini. Nell'ultima segnalazione ad essere protagonista in negativo è via San Cosmo Fuori Porta Nolana, una strada che collega Piazza Garibaldi al centro storico, che si mostra "invasa da ingombranti, suppellettili e rifiuti vari come materassi, cartoni, immondizia in sacchi neri, e resti di capi d'abbigliamento". "Parliamo di una problematica che ogni giorno che passa diventa sempre più seria e preoccupante - ha detto Borrelli - E' una situazione che va incidere pesantemente sul decoro e sulle condizioni igienico sanitarie delle strade ma anche sull'economia, in quanto una situazione del genere non incentiva di certo il turismo e non dà una mano alle attività commerciali. Bisogna intervenire urgentemente, con operazioni che non siano estemporanee ma organizzate, programmate e continuative. Intervenire solo quando l'immondizia ha completamente invaso le strade è necessario ma non è sufficiente, non è una soluzione al problema. Nessuna tolleranza verso chi devasta il territorio. Bisogna elaborare delle soluzioni più incisive e assumersi maggiori responsabilità da parte delle istituzioni, così come devono farlo anche i cittadini, che devono avere rispetto per il loro territorio". (Ren)