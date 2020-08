Campania: dal 28 agosto al parco archeologico ripartono i Venerdi di Ercolano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riparte anche l’offerta serale del parco archeologico di Ercolano con “I Venerdì di Ercolano”, prevista nel piano di valorizzazione 2020 con due serate del programma Campania by night: 28 agosto e 4 settembre, realizzate dalla Scabec Regione Campania in collaborazione con il Mibact, il Parco Archeologico di Ercolano e il Comune di Ercolano, con percorsi accompagnati al sito, arricchiti di proiezioni di luci e riproposizioni in videomapping di alcuni dei capolavori di pittura e scultura provenienti da Ercolano a partire dagli scavi borbonici. Suggestivi "Tableaux Vivants", a cura di Teatri 35, valorizzeranno questo percorso tra gli incanti della città antica". L'annuncio in una nota dell'ente: "I turni di visita si svolgeranno dalle 20 alle 24 con partenze ogni 10 minuti, ultima partenza alle ore 23 (percorso di un’ora), per un massimo di 19 visite per ciascuna serata; i gruppi saranno composti da massimo 10 persone ciascuno per le norme di prevenzione anti Covid19, con accesso dei visitatori esclusivamente dall’ingresso monumentale di Corso Resina. Tutti i visitatori avranno l’obbligo di utilizzo delle mascherine dall’ingresso fino al termine della visita". (segue) (Ren)