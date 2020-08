Coronavirus: Piemonte, altri 9 guariti, in totale sono 26.616

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 26.616, in Piemonte, il numero di pazienti virologicamente guariti dal coronavirus, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia. Sono 9 in più di ieri. Questo il dato comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione: 3318 (+3) guariti ad Alessandria, 1599 (+0) Asti, 848 (+0) Biella, 2522 (+2) Cuneo, 2381 (+0) Novara, 13.679 (+4) Torino, 1119 (+0) Vercelli, 980 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 179 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 530 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo. (Rpi)