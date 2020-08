Benevento: Mastella, polemiche strumentali su presunti assembranti per spettacoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri sera abbiamo iniziato Città spettacolo. Sia da Veronesi, vincitore dello Strega, che da Salemme il comportamento è stato ineccepibile. Voglio ricordare ad alcuni esperti del diritto e del rovescio che la mascherina obbligatoria e tenuta a difesa sanitaria, come è stato, elimina ogni ipotesi di assembramento. Qualche azzeccagarbugli locale e diffamatori politici di professione la pensano diversamente? Si tratta di piccoli uomini che non riuscendo ad imporsi politicamente contro di me, aspettano e sognano eventuali passi falsi". Il duro atto d'accusa del sindaco di Benevento Clemente Mastella dopo alcune polemiche insorte a seguito degli spettacoli tenutisi in città: "Dove erano quando io ero tra la mia gente e ci siamo difesi dal virus con una collaborazione umana ed istituzionale? Dove erano quando io consegnavo mascherine gratis a tutta la città?". (segue) (Ren)