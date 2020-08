Napoli: latitante ricercato per furto e rapina arrestato dopo sinistro stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia locale di Napoli ha arrestato un latitante di 53 anni gravato da numerosi precedenti penali. Il soggetto è stato posto in arresto nella serata del 23 agosto quando personale della unità operativa Vomero è intervenuto in un sinistro stradale occorso in via Napoli-Roma verso Scampia, uno dei soggetti coinvolti, alla richiesta di esibire i documenti da parte degli agenti ha dichiarato di esserne sprovvisto. Sul posto gli agenti, coaudiuvati dai colleghi della unità operativa investigativa centrale, hanno sottoposto il soggetto sprovvisto di documenti ad accertamenti di rito. Dai controlli effettuati l'uomo è risultato essere ricercato per vari e numerosi precedenti e condanne penali per reati di vario genere (furti con scasso, furti in abitazione, rapine e porto d’armi), attualmente ricercato per una condanna di 6 anni di detenzione disposti con recente sentenza della Corte d'appello di Roma. Il personale intervenuto ha quindi dato immediata esecuzione all’ordine di carcerazione mediante la sua traduzione alla casa circondariale di Poggioreale.(Ren)