Regionali: Ciarambino (M5s), 50 per cento dei campani non vota, invito a sostenerci contro sistema De Luca-Caldoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dato che più colpisce dagli ultimi sondaggi è che oltre il 50 per cento degli elettori della Campania è decisa a non andare a votare". Lo ha dichiarato la candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino. "Ed è proprio a tutti questi cittadini sfiduciati - ha proseguito Ciarambino - dopo anni di una gestione pessima della nostra regione, che rivolgiamo il nostro appello a votare il Movimento 5 stelle. Insieme rappresentiamo la maggioranza della Campania e insieme possiamo ribaltare il risultato di chi oppone la forza dei numeri a quella delle idee e dei progetti di valore. Siamo e continueremo a essere la prima forza politica in Campania e siamo consapevoli e orgogliosi del fatto che questa fiducia venga accordata da un popolo che ci riconosce cinque anni di battaglie, di impegno profuso ogni singolo giorno e delle idee che mettiamo continuamente in campo per migliorare la nostra terra e la qualità della vita dei nostri cittadini. Siamo una forza incredibile e sappiamo che possiamo ancora rovesciare un sistema marcio di potere costruito da chi ci governa e di chi lo ha preceduto". (segue) (Ren)