Sardegna: da Regione via libera alla riqualificazione del comprensorio sciistico del Bruncuspina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seggiovia del Bruncupina a Fonni in Sardegna sarà pronta per la prossima stagione invernale grazie ad un finanziamento di 5 milioni di euro e anche lo "Sporting Club" sarà riqualificato grazie a fondi regionali. E' quanto emerso dall'incontro di questa mattina nella sede dell'assessorato regionale dei Lavori pubblici per fare il punto sugli interventi di ammodernamento degli impianti di risalita del comprensorio sciistico del Bruncu Spina e sui lavori di messa in sicurezza dello "Sporting Club" del Monte Spada, propedeutici alla riqualificazione e nuova destinazione d'uso dell'intera struttura. Nel corso dell'incontro, a cui ha partecipato l'amministrazione comunale di Fonni, è stata concordata la necessità di accelerare le procedure, compresi i tempi di collaudo della seggiovia già oggetto di un finanziamento di 5 milioni di euro, in maniera tale che l'infrastruttura sia pronta per la prossima stagione invernale. L'assessore Roberto Frongia ha garantito la disponibilità della Regione di intervenire nell'ammodernamento delle opere connesse, in primis la strada di accesso all'area delle piste, con allargamento della carreggiata e punti di sosta per evitare il congestionamento di auto nei periodi di forti nevicate, per le quali è stato già stanziato un milione. (segue) (Rin)