Coronavirus: Gorga (Campania Libera), utilizzare Mes per medicina scolastica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gorga ha spiegato: "Se la figura del medico di riferimento negli istituti di istruzione è tramontata e al suo posto è stata istituita la figura del pediatra di libera scelta, con ciascun professionista che però ha anche più di mille mutuati, è avvenuto in un momento storico in cui nessuno immaginava di dover fronteggiare una pandemia". Infine ha concluso: "Le risorse che inevitabilmente sarebbero necessarie per permettere ai medici di medicina generale di lavorare per la medicina scolastica potrebbero arrivare dal Mes se solo il governo si decidesse a chiederne l'attivazione. Nell'immediato si potrebbero inoltre coinvolgere nel servizio i medici specializzandi senza gravare sulle casse dello Stato", (Ren)