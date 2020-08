Abruzzo: Scoccia (Udc), rinviare apertura anno scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura delle scuole, attualmente prevista in Abruzzo il 14 settembre, "pone certamente la questione di un possibile aumento del rischio della circolazione del virus sul territorio. La priorità massima deve essere la sicurezza dei bambini, del personale scolastico e dei loro contatti sociali immediati. Percui va incentivata da subito l'adesione alla campagna di test sierologici predisposta dal Ministero per tutto il personale docente e non docente, vanno stanziati i fondi per garantire i presidi medici dentro le scuole e vanno messi in sicurezza i trasporti pubblici. Parallelamente ritengo necessario elaborare ed organizzare un piano di potenziamento corse e mezzi per il Trasporto Pubblico locale; un piano per la viabilità che consenta un consono svolgimento delle uscite e delle entrate scaglionate, incentivando l'utilizzo del trasporto pubblico, ma anche prevedendo soste extra gratuite e temporanee limitrofe agli edifici scolastici". Lo scrive oggi la consigliera regionale abruzzese Marianna Scoccia (Udc-Dc). (segue) (Gru)