Abruzzo: Scoccia (Udc), rinviare apertura anno scolastico (2)

- "Intanto i prossimi 20 e 21 settembre - aggiunge ancora Scoccia - avranno luogo sia le consultazioni referendarie sia molteplici elezioni amministrative: tali procedimenti elettorali si svolgeranno fisicamente anche negli edifici scolastici. E' chiaro che una tale movimentazione dell'utenza, innalzerà i livelli di rischio in relazione alla diffusione del virus, nelle sedi scolastiche dove faranno rientro i nostri bambini, e i nostri ragazzi e tutto il personale scolastico, docente e non. Alla luce del fatto che quest'anno, a seguito delle disposizioni anti-Covid, le procedure di pulizia, igienizzazione e sanificazione, dovranno avvenire sia in fase di allestimento dei seggi sia in fase di successiva predisposizione delle aule, invito l'Assessore competente a valutare il possibile slittamento della riaperture delle scuole direttamente a dopo le elezioni: si ridurrebbero, in questo modo, costi e tempistiche, garantendo al contempo un grado di sicurezza maggiore su tutto il territorio. Rivolgo un appello all'assessore Fioretti affinché lo scenario che avremo dinanzi nei prossimi giorni, possa tutelare al massimo i nostri bambini, i nostri ragazzi e tutto il personale scolastico", conclude. (Gru)