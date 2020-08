Regionali: Muscarà (M5s), a sostegno di De Luca dirigente Arpac rinviata a giudizio per Fonderie Pisano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono assolutamente sconcertata nel leggere, nell'elenco dei candidati a favore di Vincenzo De Luca, il nome di una dirigente Arpac che è stata rinviata a giudizio in un processo in corso per falso ideologico e abuso d'ufficio per i controlli effettuati presso le fonderie Pisano". Lo ha dichiarato la consigliera regionale campania del Movimento 5 stelle Maria Muscarà, che ha sottolineato: "La denuncia è giunta dal Comitato salute e vita che il ministro Sergio Costa ha deciso di sostenere annunciando che si è costituito come Ministero dell'Ambiente a sostegno delle tesi dell'Associazione nel procedimento di impugnativa dell'Aia. Mi auguro dunque che questa candidatura sia ritirata e che si proceda a una verifica seria e puntuale dei componenti delle liste in campo per le prossime elezioni regionali", ha concluso la consigliera. (Ren)