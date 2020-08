Sardegna: 14 milioni per la ripresa dei servizi degli asili nido, via libera dal Cipe (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre gli indirizzi d'intervento individuati dalla giunta e approvati da Roma ci sono il supporto ai Comuni in cui si trovano le strutture per la prima infanzia, pubbliche e private, attraverso un contributo destinato alla copertura dei costi di gestione, compreso il costo del personale, la progettazione di servizi educativi di supporto alla famiglia, con particolare attenzione ai bambini disabili, investimenti per l'ampliamento e ristrutturazione degli spazi per garantire il distanziamento, anche nei nidi domiciliari. "Nell'attuale contesto sociale ed economico della Sardegna - concludono gli assessori Nieddu e Fasolino - dare sostegno ai servizi per la prima infanzia, significa dare un segnale forte contro lo spopolamento del nostro territorio". (Com)